In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11.09.) kam es in Esslingen in der Vogelsangstraße zu einem Dachstuhlbrand.

Nach ersten Information war das Feuer vermutlich gegen 3.30 Uhr in einer Küche im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Über die Höhe des Sachschadens, verletzte Personen und die Brandursache ist noch nichts bekannt.