Darum war der Heslacher Tunnel am 13.06. gesperrt

Der Heslacher Tunnel musste am Samstagabend (13.06.) nach einem Verkehrsunfall von 18.15 Uhr bis 19.35 Uhr stadtauswärts gesperrt werden. Durch die Tunnelsperrung kam es laut Polizei zu starken Verkehrsbehinderungen. Doch was war der Grund?

"Der 50-jährige Fahrer eines Sattelzuges befuhr gegen 18.15 Uhr den Heslacher Tunnel in stadtauswärtiger Richtung, als sich an einem auf der Ladefläche transportierten Lkw-Anhänger vermutlich aufgrund einer Bodenwelle ein Spanngurt löste", heißt es in einem Polizeibericht vom Sonntag (14.06.). "Dadurch schnellte eine Ladeklappe nach oben und streifte an der Tunneldecke einen Lüftungsventilator."

Herabfallende Teile beschädigten den Audi eines 41-Jährigen, der hinter dem Sattelzug gefahren war. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf zirka 18 000 Euro.