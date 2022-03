Die Magnolien in der Wilhelma Stuttgart blühen - erstmals seit Corona für Besucher

Schön anzusehen sind derzeit die Magnolienbäume in der Wilhelma Stuttgart. Durch das gute Wetter der letzten Wochen und den milden Temperaturen konnten sich die Blüten der meisten Bäume öffnen. Das gab die Wilhelma am Mittwoch (30. März 2022) in einer Pressemitteilung bekannt.

Rund 70 Bäume erblüht

Von Besuchern bewundert werden konnten die Blüten aufgrund der Corona-Situation das letzte Mal vor drei Jahren. Laut Katja Siegmann, Leiterin des Fachbereichs Parkpflege in der Wilhelma, war der Frühling bisher allerdings zu trocken. Den Bäumen täte daher Regen gut: „Bei Nässe können sich zwar die Blüten bräunlich verfärben. Wir setzen aber darauf, dass sich nach einem Regenguss genug noch geschlossene Knospen in unverfälschter Schönheit öffnen“, meint sie. Schädlich für die rund 70 Bäume wäre lediglich ein „knackiger Frost“. Der könnte aber Drohen: Für die kommenden Tage sind dem Deutschen Wetterdienst zufolge allerdings vor allem Nachts frostige Temperaturen und sogar Schnee voraus gesagt.

Die Wilhelma Stuttgart hat mit ihrem Bestand nach eigenen Angaben die größte Ansammlung von Magnolien nördlich der Alpen, ein Dutzend der knorrigen Gewächse stammt noch aus der königlichen Entstehungszeit der Wilhelma.