Die Stadt Stuttgart greift durch: Ab sofort höheres Bußgeld für Maskenverweigerer

Wer in Stuttgart ohne Mund-Nasen-Bedeckung erwischt wird, muss ab sofort ein höheres Bußgeld zahlen. Das gab die Landeshauptstadt am Donnerstagnachmittag (06.08.) in einer Pressemitteilung bekannt.

"Niemand hat das Recht, die Gesundheit anderer zu gefährden"

Wird ein Privatperson ohne Mund- und Nasenschutz erwischt, wo sie eine tragen müsste, muss sie ein Bußgeld von mindestens 75 Euro zahlen. Personen im gewerblichen Bereich, beispielsweise Kellner, kommen nicht unter 150 Euro weg.

"Niemand hat das Recht, die Gesundheit anderer zu gefährden", so der Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport, Dr. Martin Schairer. "Das Tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung ist essentiell bei der Bekämpfung des Coronavirus." Die Pandemie nehme weiter Fahrt auf: "Die Lage ist ernst, auch wenn manche das nicht wahrhaben wollen."

Der Bußgeldkatalog sieht Strafen von bis zu 250 Euro vor

Stuttgart geht gegen Maskenverweigerer hart vor. Das Bußgeld für Privatpersonen wurde mehr als verdreifacht, für Wiederholungstäter könnte es noch teurer werden. "Vor allem ‚Wiederholungstäter‘ sollten wissen, dass es noch teurer werden kann.

"Der Bußgeldkatalog sieht eine Strafe von bis zu 250 Euro für Personen vor, die sich beharrlich weigern. Wir sind bereit, diesen Rahmen auszuschöpfen und können im Ausnahmefall sogar darüber hinaus gehen", sagt Dr. Schairer.

Stadt hat bereits 130 Bußgeldverfahren eingeleitet

Das Tragen einer Mund‐Nasen‐Bedeckung sei verpflichtend für alle, die mit Bussen und Bahnen unterwegs seien, die in Geschäfte gehen, um dort einzukaufen oder die bei der Ausübung ihres Berufs den Mindestabstand nicht einhalten können.

"Wer die Vorgaben der Corona‐Verordnung ignoriert, handelt fahrlässig und gefährdet sich und andere", so Dr. Schairer weiter. Die Stadt hat bislang rund 130 Bußgeldverfahren eingeleitet.