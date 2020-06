Ellwangen: Storch mit Schussverletzung aufgefunden, zwei weitere tot – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch (17.06.) ist gegen 8.30 Uhr in einer Wiese an der Landstraße 1029 zwischen Haisterhofen und Röhlingen ein Weißstorch verletzt aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um eine Schussverletzung handelt. Der Vogel wurde ärztlich versorgt und anschließend in einer Pflegestation untergebracht.

Weniger Glück hatten zwei Weißstörche im Bereich des ehemaligen Truppenübungsplatzes zwischen Haisterhofen und Neunstadt im Gewann Hungerberg. Die beiden Vögel wurden ebenfalls am Mittwochmorgen gegen 11.10 Uhr tot aufgefunden. Laut Polizei sei die Todesursache unklar. In Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt seien polizeiliche Ermittlungen aufgenommen worden. Die toten Tiere seien zur Untersuchung dem Tiergesundheitsdienst zugeführt worden.

Ob die beiden Sachverhalte in Zusammenhang stehe, kann die Polizei gegenwärtig noch nicht sagen. Die Ermittlungen werden vom Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt beim Polizeirevier Ellwangen geführt. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen, Fahrzeug oder Personen in den genannten Bereichen können Zeugen unter Telefon 07961/9300 geben.