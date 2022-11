Esslingen: 18-Jähriger angegriffen und mit Messer schwer verletzt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend (01.11.) in Esslingen einen 18-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 22.30 Uhr zwischen zwei Personengruppen offenbar zu einer Auseinandersetzung. In dessen Verlauf zog ein Unbekannter ein Messer und soll damit auf den Oberkörper des 18-Jährigen eingestochen haben. Der Verletzte flüchtete in der Folge auf ein nahgelegenes Veranstaltungsgelände und fand bei einem 21-jährigen Bekannten Zuflucht. Der Bekannte war dort zufällig mit seinem Auto unterwegs.

Autoscheibe mit Eisenstange eingeschlagen

Ein weiterer Unbekannter hatte den 18-Jährigen offenbar verfolgt. Der Unbekannte soll mit einer Eisenstange so lange auf das Auto des Bekannten eingeschlagen haben, bis die Seitenscheibe zu Bruch ging. Als alarmierte Polizeibeamte sich näherten, ergriff der Angreifer die Flucht. Rettungskräfte versorgten den verletzten 18-Jährigen vor Ort.

Die Hintergründe sowie die näheren Umstände der Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren wohl Streitigkeiten am Hauptbahnhof in Stuttgart am Montagabend (31.10.) vorausgegangen.