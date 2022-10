Esslingen: Fahrzeugbrand sorgt für kilometerlangen Stau auf der B10

Ein Fahrzeugbrand hat am Mittwochmorgen (26.10.) für einen kilometerlangen Stau auf der B10 bei Esslingen in Fahrtrichtung Stuttgart gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, fing gegen 6.40 Uhr ein mit tonnenweise Altpapier beladener Auflieger eines Sattelzugs kurz vor Weil Feuer. Die Ursache für das Feuer ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden an dem nicht mehr fahrtauglichen Auflieger auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei niemand.

Auffahrunfall im Stau

Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Obwohl der Verkehr in der Folge einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden konnte, bildete sich ein bis über das Plochinger Dreieck zurückreichender Stau.

Gegen 7.10 Uhr kam es im Stau auf Höhe Esslingen Zentrum auf dem linken Fahrstreifen noch zu einem Auffahrunfall zwischen einem Skoda und einem Dacia. Verletzt wurde auch hier niemand. Die Unfallautos konnten anschließend weiterfahren.