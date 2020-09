Exibitionist belästigt zwei 17-jährige Mädchen im Stuttgarter Akademiegarten

Symbolbild. © ZVW/Gabriel Habermann

Ein Exibitionist hat Polizeiangaben am Mittwochabend (02.09) Polizeiangaben zufolge im Akademiegarten vor zwei 17-jährigen Mädchen onaniert. Gegen 22.40 Uhr saßen die beiden jungen Frauen auf einer Parkbank, als sie den Mann bemerkten, der offenbar sexuelle Handlungen an sich vornahm und die Mädchen ansprach. Sie liefen daraufhin weg und verständigten die Polizei. Auch der Täter ging in Richtung Landtag davon. Bei ihm soll es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten, 175 bis 180 Zentimeter großen, dunkelhäutigen Mann gehandelt haben. Er trug eine blaue, hüftlange Jacke, eine hellblaue Jeans und graue Sneaker. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 89 90 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.