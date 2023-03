Explosion in Stuttgart: Vermisste noch am Leben? Feuerwehr sieht geringe Chance

Auch Stunden nach einer Explosion in Stuttgart am Montagmorgen (06.03.) fehlt von einer vermissten 85-Jährigen jede Spur. Die Bergungsmaßnahmen dauern laut Feuerwehr Stuttgart noch an. Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr Stuttgart weiterhin in Stuttgart-West vor Ort (Stand: 16.20 Uhr). Was wir bisher wissen.

Polizei-Spürhunde bei der Suche nach der 85-Jährigen im Einsatz

Bei einer schweren Explosion in einem Wohngebäude in der Köllestraße am Montagmorgen (06.03.) wurden vier Personen schwer verletzt. Eine 85-Jährige gilt seither als vermisst. Man geht davon aus, dass sie sich noch unter den Trümmern befindet. Spürhunde suchen das abgesicherte Trümmerfeld nach der vermissten 85-Jährigen ab.

Die Einsatzkräfte gehen aktuell eher nicht davon aus, die Frau noch lebend zu finden. "Aufgrund der großen Druckwelle, der großen Brandintensität und des großen Trümmerbergs, der immer noch dort liegt, sind die Chancen sehr gering", sagte Daniel Anand, Sprecher der Feuerwehr Stuttgart gegen 16.20 Uhr auf Nachfrage.

Familie schwer verletzt: Keine Lebensgefahr

Nach einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten sind die vier Verletzten alle nicht lebensbedrohlich, jedoch schwer verletzt. Es handle sich um eine Familie, die im zerstörten Teil der Doppelhaushälfte gelebt hat – eine 55 Jahre alte Frau, einen 56 Jahre alten Mann, ihren 11-jähriger Sohn und die 13-jährige Tochter.

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Stuttgart sind Teile des Gebäudes eingestürzt. Vier Menschen, darunter zwei Kinder, wurden am Montagmorgen verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Eine 85-Jährige werde vermisst. Vermutlich ist eine Gasexplosion der Grund für das Feuer. © picture alliance/dpa | Andreas Rosar

Brand unter Kontrolle: Feuerwehr weiter vor Ort im Einsatz

Bei der Explosion waren Teile des Gebäudes eingestürzt. Laut Feuerwehr ist der Brand mittlerweile unter Kontrolle. Er wird mit mehreren Rohren, auch über Drehleiter, weiter bekämpft. Mehrere ausgebrannte Fahrzeuge vor dem betroffenen Gebäude wurden mit schwerem Gerät aufgenommen und beiseite geräumt.

Technisches Hilfswerk überwacht das Trümmerfeld

Die enge Anliegerstraße erschwert die Arbeiten der Feuerwehr vor Ort zusätzlich. Die Feuerwehr überwacht die Einsatzstelle aus der Luft mithilfe einer Drohne auf Lageänderungen und Glutnester. Zwischenzeitlich hat das Technische Hilfswerk (THW) sein Einsatzstellensicherungssystem vor Ort in Stellung gebracht. Damit werden das Trümmerfeld und das Nachbargebäude auf kleinste Bewegungen überwacht.

Was ist passiert? Anrufer melden eine Explosion

Wie die Polizei mitteilt, meldeten mehrere Zeugen kurz nach 3 Uhr über die Notrufnummern der Feuerwehr und der Polizei eine Explosion. Als die Rettungskräfte eintrafen, brannte das stark beschädigte Haus. Die Rettungskräfte versorgten vier verletzte Personen. Sie brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Durch die Explosion wurden auch umliegende Gebäude und Fahrzeuge beschädigt. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, der Polizei, des Rettungsdienstes, Rettungshundestaffeln, das THW aus Stuttgart und Schorndorf und weitere sind und waren im Einsatz. Außerdem sind Notfallseelsorger und Mitarbeiter der Netze BW Gas und Strom vor Ort.

Auch Bewohner der umliegenden Gebäude mussten ihre Wohnungen kurzfristig verlassen, konnten aber größtenteils wieder zurückkehren, so Feuerwehrsprecher Anand. Aus Sicherheitsgründen war teilweise Strom und Gas abgestellt worden, weshalb aktuell noch eine Wohnung unbewohnbar sei. Die Bewohner seien aber privat untergekommen, sagte der Sprecher weiter.

Braundursache unklar: OB Nopper spricht von "Gas-Explosion"

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Explosionsursache aufgenommen. Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper sprach gegenüber den Stuttgarter Nachrichten von einer "Gasexplosion". Er sicherte den Betroffenen die Unterstützung der Stadt zu.