Für 36,4 Millionen Euro: Stuttgart baut neues Sportzentrum im Neckarpark

Stuttgart bekommt ein neues Sportzentrum. Das Projekt mit einer Fläche von knapp 5.200 Quadratmetern wurde am Donnerstag (09.02.) im Gemeinderat beschlossen. Entstehen soll das Sportzentrum im Cannstatter Neckarpark. Die Kosten belaufen sich auf 36,4 Millionen Euro. Was Handballer hellhörig machen wird: "Harzen" ist in der neuen Halle erlaubt.

DHB plant Stützpunkt für den Frauenhandball

Als "Schwerpunkthalle für den leistungsorientierten Handballsport" soll das neue Sportzentrum dienen. Der Deutsche Handballbund (DHB) plant in Bad Cannstatt einen Stützpunkt für den Frauenhandball zu etablieren. Außerdem sollen in dem Neubau Stuttgarter Sportvereine spielen können, die leistungsorientierten Handball spielen. Was viele Vereine lange forderten, ist dann möglich: Die Nutzug von Haftmitteln, umgangssprachlich "Harz" genannt.

Platz für Handball, Judo und Beachvolleyball

Aber nicht nur Handballer sollen das neue Sportzentrum nutzen können. Platz wird auch für den Judo und Beachvolleyball geschaffen. Auf 1.500 Quadratmetern soll eine zweiteilbare Sporthalle entstehen. Für Judo stehen 1.200 Quadratmeter zur Verfügung. Auf einer Fläche von 1.170 Quadratmetern bekommt der Beachvolleyball Platz. Für die Handballerinen bleiben 1.330 Quadratmeter. Die Hallenflächen sollen ausschließlich für den Sport und nicht als Versammlungsstätten genutzt werden. Zuschauerränge sind deshalb laut Stadt Stuttgart auf 150 Sitzplätze beschränkt.

Noch in diesem Jahr soll mit der Baumaßnahme begonnen werden. Ende 2025 soll die neue Halle fertig gestellt werden. Der Spielbetrieb soll dann ab 2026 aufgenommen werden können.