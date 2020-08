Fahndung: 72-jährige Frau aus Erdmannhausen seit Freitag vermisst

Seit Freitag, 31.7., wird die 72 Jahre alte Renate G. aus Erdmannhausen vermisst. Das teilte die Polizei Ludwigsburg am Samstag mit. Frau G. hat ihr Wohnung am Freitag gegen 10.30 Uhr in unbekannte Richtung verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Trotz mehrfacher, intensiver Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen mehrere Streifenwagenbesatzungen, ein Polizeihubschrauber, Flächensuch- und Man-Trailer-Hunde der Rettungshundestaffel, die Feuerwehr sowie ein Boot der DLRG eingesetzt waren, konnte sie noch nicht gefunden werden.

>>Update: Die vermisste Frau wurde am Samstagabend tot aufgefunden

Frau G. ist auf Medikamente angewiesen. Sie ist etwa 165 cm groß, hat dunkles, kürzeres Haar und geht stark nach vorne gebeugt an einem Rolllator. Sie ist darüber hinaus schlecht zu Fuß. Sie dürfte komplett schwarz gekleidet sein.

Personen, die die Frau seit Freitagmorgen gesehen haben oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0 oder der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, in Verbindung zu setzen.