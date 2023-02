Fasnet 2023 in Stuttgart: Faschingsumzüge und Partys im Überblick

Die einen lieben es, die anderen können damit nichts anfangen: Die Fasnet oder auch Fasching. Nicht nur im Rems-Murr-Kreis geht es in der närrischen Zeit bunt zu, auch in Stuttgart und der näheren Umgebung finden sich Fasnetsumzüge und Partys. In welchen Orten es die nächsten Tage noch Umzüge gibt und wo überall Faschingspartys stattfinden, haben wir hier im Überblick.

Wo gibt es noch Faschingsumzüge?

Schmotziger Donnerstag in Bad Cannstatt

Am Donnerstag (16.02.) geht das Narrentreiben erst so richtig los. So auch in Bad Cannstatt. Los geht es bereits morgens mit dem närrischen Wochenmarkt auf dem Marktplatz. Um 18.00 Uhr beginnt der Rathausturm mit anschließendem Aufstellen des Narrenbaums.

Nachtumzug in Stuttgart-Mühlhausen

Einen Tag später schon findet am Freitag (17.02.) der Nachtumzug in Stuttgart-Mühlhausen statt. 90 Gruppen sind dieses Jahr mit dabei. Start ist um 19.11 Uhr.

Deckenpfronn

Am Samstag (18.02.) können Freunde des närrischen Treibens in Deckenpfronn (Landkreis Böblingen) den Umzug bestaunen. Los geht’s um 14 Uhr.

Wernau (am Neckar)

Fast 80 Zünfte und Musikgruppen finden sich am Samstag (18.02.) auch in Wernau ein. Der Umzug durch die Innenstadt beginnt um 14 Uhr.

Weil der Stadt

Der große Umzug in Weil der Stadt (Landkreis Böblingen) hat eine lange Tradition. Dieses Jahr findet er am Sonntag (19.02.) statt. Mit dabei sind zahlreiche Weiler Gruppen, befreundete Zünfte und rund 20 Musikkapellen. Los geht es um 14 Uhr.

Neuhausen auf den Fildern

Bei dem Umzug im Landkreis Esslingen werden dieses Jahr mehrere Tausend Besucher erwartet. Am Sonntag (19.02.) werden ab 13.33 Uhr wieder die Hästräger des Narrenbunds Neuhausen, das Prinzen- und Kinderprinzenpaar, viele Vereine und angereiste Laufgruppen anderer Narrenzünfte durch die Straßen laufen.

Rosenmontagsumzug in Böblingen

Am Rosenmontag (20.02.) nähert sich die Schwäbisch-alemannische Fastnacht wieder dem Ende zu. Bis dahin wird noch ordentlich gefeiert. Auf dem Rosenmontagsumzug in Böblingen werden dieses Jahr fast 70 Narrengruppen, Vereine und Schulen erwartet. Ein farbenfrohes und musikreiches Spektakel welches durch die ca. 1,2 km lange Umzugsstrecke erstreckt.

Nachtumzug Calw

Wer am Rosenmontag noch nicht genug hat: In Calw findet der 16. Nachtumzug der Stadt statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Stuttgart

Am Faschingsdienstag (21.02.) wird noch ein letztes Mal Vollgas gegeben, bevor sich die Fasnet auch schon wieder dem Ende neigt. Beim großen Fasnetsumzug durch die Stuttgarter Innenstadt treiben die Narren aus nah und fern ihr Unwesen. Im Anschluss findet die alljährliche Faschingsparty auf dem Karlsplatz statt.

Stuttgart-Hofen

Wer es lieber etwas überschaubarer und kleiner mag, kann in Stuttgart-Hofen vorbeischauen. Dort findet ebenfalls am Dienstag ein Fasnetsumzug statt. Start ist um 13 Uhr.

Herrenberg

In der historischen Altstadt von Herrenberg werden am Faschingsdienstag gleich drei Veranstaltungen gefeiert. Dort finden zeitgleich noch der Krämermarkt und der Pferdemarkt statt. Beim Umzug durch die Innenstadt werden rund 80 Gruppen erwartet.

Wo es in Stuttgart Faschingspartys gibt

Wer von Fasching nicht genug bekommen kann, keine Sorge, wir haben ein paar weitere Veranstaltungen in Stuttgart herausgesucht.

In Sophies Brauhaus finden sowohl am Schmutzigen Donnerstag (16.02.) als auch am Rosenmontag (20.02.) und Fasnetsdienstag (21.02.) Partys statt. Wer es lieber größer mag, kann auch am Freitag (17.02.) im Perkins Park vorbeischauen. Dort findet die Veranstaltungsreihe FiftyFifty statt. Alle verkleideten Gäste erhalten bis 24 Uhr freien Eintritt.

Im Rumors findet am Samstag (18.02.) die große WTTW Faschingsparty statt. Der Einlass ist ab 16 Jahren und kostet 10 Euro Eintritt. Rosenmontag auf dem Neckarbesen klingen gut? Mr. Macs Party Team laden zur "Schlager Faschings Party" ein. Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

In der Boa und im Proton werden, wie in vielen anderen Clubs und Bars der Stadt, nach dem großen Umzug durch die Innenstadt nochmal ordentlich gefeiert. Während es in der Kultdisco Faschingshits auf die Ohren gibt, feiert man im Proton zu elektronischer Musik. Tickets für die Boa gibt es hier. Im Proton wird es an diesem Tag nur eine Abendkasse geben.