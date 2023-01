Fernsehturm Stuttgart feiert 67. Geburtstag: Am Sonntag (05.02.) früher geöffnet

Der Fernsehturm in Stuttgart wird 67. Aus diesem Anlass öffnet der Turm am Sonntag, 5. Februar, seine Pforten früher. Das geht aus einer Pressemitteilung am Donnerstag (19.01.) hervor. Frühaufsteher können den Fernsehturm bereits um 7 Uhr morgens besuchen.

So haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, den Sonnenaufgang hoch über der Stadt zu bestaunen – noch vor den regulären Öffnungszeiten, heißt es in der Pressemitteilung.

Frühstück mit Panoramablick buchbar

In der Eventlocation in 144 Metern Höhe steht ab 7 Uhr ein kleines Frühstück bereit. Das Sonnenaufgangs-Paket mit Auffahrt, Frühstück und Panoramablick ist für 25,40 € online auf der Fernsehturm Website buchbar. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

Wer den Sonnenaufgang lieber unter freiem Himmel betrachten möchte, kann zum regulären Eintrittspreis (10,50 € für Erwachsene) von der Besucherplattform den Blick über die Stadt schweifen lassen. Die regulären Tickets sind online auf der Fernsehturm-Website oder vor Ort an der Kasse erhältlich.

Das Panoramacafé im Turmkorb öffnet ebenfalls um 7 Uhr. Informationen und Tickets gibt es unter fernsehturm-stuttgart.de.