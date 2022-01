Am Dienstag (18.01.) rückten gegen 05.30 Uhr die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand an einer Schule in der Parkstraße in Aalen aus. Vor Ort stellte sich laut Polizeiangaben heraus, dass der gesamte Eingangsbereich der Schule stark verraucht war. Nach ersten Ermittlungen entstand die Rauchentwicklung durch einen Brand auf einem Lehrerpult eines Klassenzimmers.

Weil im Erdgeschoss an Fenster und Türen Beschädigungen festgestellt werden konnten, geht die Polizei davon aus, dass der