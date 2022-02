Feuerwehreinsatz in Stuttgart beendet: S-Bahn-Tunnel wieder freigegeben

18.09 Uhr: Die Sperrung des S-Bahn-Tunnels in Stuttgart ist aufgehoben worden, der Feuerwehreinsatz offenbar beendet. Das gab die S-Bahn Stuttgart via Twitter bekannt. Die Linien S1, S2, S3, S4 und S5 verkehren bis Betriebsschluss im 30-Minuten-Takt.

17.33 Uhr: Wegen eines Brandmeldealarms an der S-Bahn-Haltestelle Schwabstraße in Stuttgart kommt es am Freitagabend (14.05.) auf allen Linien zu Fahrplanabweichungen und Ausfällen. Das teilte der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mit.

Der S-Bahn-Tunnel, die sogenannnte "Stammstrecke", sei aktuell wegen eines Feuerwehreinsatzes für den Bahnverkehr gesperrt.

Folgende Fahrplanänderungen ergeben sich nach aktuellem Stand: