Flughafen Stuttgart: Betrifft der Streik auch noch Flüge am Dienstag (28.03.)?

Am Montag (27.03.) gegen Mitternacht hat der bundesweite Verkehrsstreik der Gewerkschaften EVG und Verdi begonnen. Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) haben in Baden-Württemberg tausende Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. Auch am Flughafen Stuttgart gab es keinen regulären Flugbetrieb. Bis wann ist der Flugverkehr noch eingeschränkt? Wir haben beim Flughafen Stuttgart nachgefragt.

Änderungen im Flugplan auch am Dienstag (28.03.) möglich

„Für den Dienstag erwarten wir wieder ganz normalen Flugbetrieb ab 6 Uhr", so Pressesprecherin Beate Schleicher. Ab dieser Uhrzeit dürfen am Stuttgarter Flughafen nämlich die Passagiermaschinen starten und landen. Fluggästen werde dennoch empfohlen, sicherheitshalber den Status ihres Fluges zu checken.

Vereinzelt könne es noch Nachwirkungen des Streiks geben und zu Änderungen im Flugplan kommen. Infos zu den Flügen am Dienstag (28.03.) sind auf der Airport-Website abrufbar.