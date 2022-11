Flughafen Stuttgart: Zoll stoppt Einfuhr von 400 Kilogramm Honig

Bereits Ende Oktober haben Zollbeamte am Busterminal des Stuttgarter Flughafens die Einfuhr von mehr als 400 Kilogramm Honig gestoppt. Nach Angaben der Polizei bestand die Ware sowohl aus flüssigem Honig in Kanistern als auch aus Honig in Waben. Der Honig war mit einem Reisebus aus der Türkei nach Deutschland transportiert worden.

Zoll sichert Ware im Wert von 2.500 Euro

Als Zollbeamten den Abholer auf die Warenlieferung ansprachen, erklärte der Mann, dass er den Honig weiterverkaufen wolle. Eine Rechnung, einen Verzollungsnachweis oder die erforderlichen veterinärrechtlichen Dokumente konnte der 57-Jährige für die Fracht nicht vorlegen.

Der Zoll leitete daraufhin ein Steuerstrafverfahren gegen den Mann ein und stellte die etwa 2.500 Euro teure Ware sicher. Das für tierische Lebensmittel zuständige Veterinäramt Esslingen stufte die Ware wegen der fehlenden lebensmittelrechtlichen Bescheinigungen als nicht einfuhrfähig ein.