Frühlingsfest in Stuttgart 2023: Diese Festzelte sind auf dem Wasen dabei

Nachdem im vergangenen Jahr das Cannstatter Volksfest wieder ohne Corona-Beschränkungen stattfinden konnte, kehrt nun auch das Stuttgarter Frühlingsfest wieder zurück. Vom 22. April bis 14. Mai wird auf dem Cannstatter Wasen gefeiert, geschunkelt und geschlemmt was das Zeug hält. Welche Festzelte 2023 in Stuttgart mit dabei sind, und welche Neuheit in diesem Jahr auf die Besucher wartet, haben wir hier im Überblick.

Festzelt zum Wasenwirt

Das Festzelt zum Wasenwirt ist auch 2023 mit dabei. Von den beliebten SWR3-Wasenparties bis hin zu den Spar-Bieraktionen: Das Team rund um Festwirtfamilie Weeber hat auch für dieses Jahr ein buntes Programm zusammengestellt. Wer im Wasenwirt feiern möchte: Tische gibt es ab ca. 35 Euro pro Person. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rund 3.800 Menschen finden im Festzelt zum Wasenwirt Platz. © Wasenwirt

Göckelesmaier Festzelt

Gäste der Wirte Karl und Daniela Maier können sich auch in diesem Jahr wieder auf Ermäßigungen freuen. So warten auf Sparfüchse der Schwaben-Montag sowie der Dinkelacker-Dienstag und die Top-Sonntage. Im Göckelesmaier Festzelt sind laut Webseite noch Tische für das bevorstehende Frühlingsfest verfügbar. Die Preise variieren je nach Tag und Position und starten bei ca. 27 Euro pro Person. Mehr Informationen gibt es hier.

Grandl‘s Hofbräuzelt

Das Grandl‘s Hofbräuzelt ist vor allem für sein junges Publikum, ausverkaufte Zelte und seine Willis mit eingelegten Birnen bekannt. Von April bis Mai kann auch hier zu unterschiedlichen Partybands und DJs gefeiert werden. Tische gibt es ab etwa 40 Euro pro Person.

Auch das Grandl's Hofbräuzelt ist 2023 wieder mit dabei. © in.Stuttgart/Thomas Niedermueller

Festzelt Königsalm

Festzeltwirtin Nina Renoldi feierte auf dem Cannstatter Volksfest 2022 ihr Debüt. Jetzt kehrt sie mit der Königsalm zurück auf den Wasen. In „einzigartigen Ambiente“ wird auch hier zu Musik unterschiedlicher Partybands und DJs gefeiert. In diesem Jahr mit dabei sind unter anderem Mimmo & Friends, Volxhelden und DJ Thommy Wenzler. Zu finden sein wird das neue Festzelt zwischen dem Krämermarkt und dem Almhüttendorf. Tische können auf der Webseite der Königsalm ab 35 Euro pro Person reserviert werden.

Almhüttendorf

Bereits seit 2007 gibt es das Almhüttendorf auf dem Stuttgarter Frühlingsfest, zu dem auch die Königsalm seit neuestem gehört. Besucher können hier nicht nur im Festzelt feiern, sondern bei den unterschiedlichen Essens- und Getränkeständen eine kleine Reise nach Tirol unternehmen. Hier gibt es von "Tiroler Schmakerl" bis hin zu Cocktails, Churros, Flammlachs und mehr, alles was das Alpenherz begehrt. Mehr dazu finden Sie hier.