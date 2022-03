Frühlingsfest „light“ auf dem Cannstatter Wasen: Was die Stadt Stuttgart plant

Das Stuttgarter Frühlingsfest kehrt als Frühlingsfest „light“ auf den Cannstatter Wasen zurück. Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause hat die Landeshauptstadt am Mittwoch (02.03.) grünes Licht für eine abgespeckte Version vom 16. April bis 8. Mai gegeben.

So sind die Öffnungszeiten

Wie die Stadt mitteilt, soll die Eröffnungsfeier am Karsamstag (16.04.) um 11 Uhr stattfinden. "Um die Schausteller angesichts der schwierigen Zeiten zu entlasten, wurden die Öffnungszeiten auf dem Festplatz angepasst", heißt es weiter. Die Betriebe auf dem Platz haben an Wochentagen nun von 14 bis 22 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. April sowie am 2. und 3. Mai ist das Fest nicht geöffnet. Während der Osterferien ist am Montag und Dienstag hingegen normaler Betrieb.

Dieses Jahr keine großen Brauerei-Festzelte

Verzichtet wird laut einer Mitteilung aus dem Rathaus in diesem Jahr auf die großen Brauerei-Festzelte. Dafür wird das Biergarten-Konzept der letzten Jahre fortgeführt und erweitert. Nicht betroffen davon ist das Almhüttendorf. Mit dabei sind auch wieder zahlreiche Biergärten, Imbisse, Laufgeschäfte und ein Riesenrad. Darüber hinaus wird es eine Wildwasserbahn, einen Freifallturm, eine „Wilde Maus“ und Achterbahnen geben.

Entscheidung unter Vorbehalt

„Die Planung ist intensiv und anspruchsvoll, insbesondere aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit. Momentan gehen wir von Lockerungen der Pandemie-Regelungen aus, sodass wir das Festgelände nicht zusätzlich einzäunen müssen. Klar ist, die Entscheidung steht unter dem Vorbehalt der kommenden Corona-Verordnung vom 20. März“, beschreibt Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, die Herausforderungen bei der Planung des Frühlingsfestes.