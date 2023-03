Frühlingsfest Stuttgart 2023: Die wichtigsten Termine auf dem Wasen

Der Startschuss für das Frühlingsfest in Stuttgart fällt am 22. April. Für alle, die jetzt schon ihren Wasen-Besuch planen möchten, haben wir hier die wichtigsten Termine im Überblick:

Stuttgarter Frühlingsfest 2023: Eröffnungsfeier und Fassanstich

Am Samstag, den 22. April um 12 Uhr wird das Stuttgarter Frühlingsfest von Wasenbürgermeister Thomas Fuhrmann eröffnet. Der traditionelle Fassanstich findet im "Grandls Hofbräuzelt" statt. Die Geschäfte sind schon ab 11 Uhr in Betrieb.

Wann sind Familientage auf dem Wasen?

Mittwoch ist Familientag auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Schausteller und Wirte bieten reduzierte Preise an. Kinder können sich auf kostenloses Schminken und viele weitere Überraschungen freuen.

Sparen beim VVS-Wasentag

Der VVS lädt am Montag, den 24. April ins Festzelt Göckelesmaier ein. Wer sein VVS-Jahres-Ticket oder -Abo beim VVS-Counter am Haupteingang zum Zelt vorzeigt, bekommt von 15 bis 22 Uhr eine Maß gratis, alle anderen Fahrgäste bekommen die Maß zum halben Preis. Wer möchte, bekommt auch ein alkoholfreies Getränk. Außerdem bieten viele Schausteller für VVS-Fahrgäste mit einem gültigen Ticket einen Preisnachlass von bis zu 30 Prozent an.

VfB Stuttgart-Fantage: Rabatte auf dem Frühlingsfest

Die Mitglieder des VfB Fritzle-Clubs inklusive einer Begleitperson sowie Dauerkarteninhaber und Mitglieder des Jugendclubs des VfB Stuttgart (ohne Begleitperson) bekommen an drei Dienstagen (25. April, 2. Mai und 9. Mai) Rabatte auf dem Frühlingsfest. Betriebe, die bei dieser Aktion mitmachen, hängen Plakate an ihren Ständen auf. Auch das Maskottchen Fritzle wird dem Wasen an diesen Tagen einen Besuch abstatten und von 16 bis 17 Uhr an der Fruchtsäule für Fotoshootings zur Verfügung stehen.

Ökumenischer Wasen-Gottesdienst

Am 2. Mai wird um 11 Uhr der ökumenischen Wasengottesdienst im Biergarten von Linda Ade abgehalten.

Wann findet das Musikfeuerwerk auf dem Stuttgarter Frühlingsfest statt?

Zum krönenden Abschluss am letzten Wasentag darf das alljährliche Musikfeuerwerk nicht fehlen. Am 14. Mai, um 21.30 Uhr werden die Feuerwerkskörper mit einer musikalischen Untermalung in den Himmel geschossen. Das Lichtspektakel dauert rund 15 Minuten lang.