Frühlingsfest Stuttgart 2023: Wasen-Büro öffnet wieder und vergibt Jobs

Während die Vorbereitungen für das 83. Stuttgarter Frühlingsfest bereits in vollem Gange sind, werden noch helfende Hände gesucht. Wer auf Jobsuche ist, kann sich an das Wasen-Büro direkt vor Ort wenden oder jetzt schon telefonisch oder per Mail melden. Alle Infos im Überblick:

Welche Jobs gibt es auf dem Frühlingsfest in Stuttgart?

Die Job-Vermittlung der Agentur für Arbeit Stuttgart ist wieder auf der Suche nach Mitarbeitern für das diesjährige Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasengelände. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit in einer Pressemitteilung mit.

Kibar Yildiz ist Teamleiterin bei der Agentur für Arbeit Stuttgart und ruft dazu auf, sich ab sofort bei der Job-Vermittlung zu melden: „Es gibt sowohl Jobs bei den Schaustellern als auch in den Festzelten und an den Imbissständen. Auch für den Auf- und Abbau wird Personal gesucht", heißt es in der Mitteilung.

Wie hoch ist der Stundenlohn?

Stundenlöhne von bis zu 15 Euro seien keine Seltenheit, heißt es in der Mitteilung. Wer während dem 22. April und 14. Mai Arbeit sucht, kann sich jetzt schon telefonisch unter der Telefonnummer 0711 920 2929 oder Mobil unter 0160 90121100 melden.

Die Mail-Adresse ist stuttgart.job-team@arbeitsagentur.de. Die Sprechzeiten sind von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 12 Uhr sowie Donnerstag nachmittags von 14 bis 18 Uhr.

Wann hat das Vermittlungsbüro geöffnet?

Die Job-Vermittlung ist von Montag (17.04.) bis Freitag (21.04.) im Vermittlungsbüro vor Ort. Das Büro befindet sich direkt auf dem Wasengelände im Gebäude von in.stuttgart in der Mercedesstr. 50, 70372 Stuttgart. Wer vorbeikommt, sollte ein gültiges Ausweisdokument mitbringen.