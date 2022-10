Freiberg am Neckar: Fünfjähriges Kind bei Kindergartenbesuch schwer verletzt

In Freiberg am Neckar-Heutingsheim ist es am vergangenen Freitag (07.10.) ein Kind bei einem Kindergartenbesuch schwer verletzt worden.

Junge muss schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden

Laut Polizeibericht wollte ein Fünfjähriger gegen 12.30 Uhr vom Außenbereich seines Kindergartens in den Innenraum gelangen. Beim Rennen durch die Terrassentüre stolperte das Kind und stürzte.

Aus bislang ungeklärter Ursache wurde dabei die Terrassentüre aus ihren Angeln gehoben und fiel auf das Kind. Der Junge musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizeibericht befindet sich der Junge wieder auf dem Weg der Besserung, inzwischen soll er auch wieder zuhause sein. Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt.