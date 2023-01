Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt: Einsatz für die Feuerwehr in Affalterbach

Die Feuerwehr musste am Montag (09.01.) in ein Gewerbegebiet in Affalterbach ausrücken. Bei Bauarbeiten war eine Gasleitung beschädigt worden. Es strömte Gas ins Gewerbegebiet.

Feuerwehren aus Affalterbach und Erdmannhausen im Einsatz

Wie die Feuerwehr Affalterbach in einer Pressemitteilung berichtet, waren die Kräfte gegen 10 Uhr alarmiert worden. Bis sie eintrafen, hatte die Baufirma die Gasleitung bereits mit einem Schieber abgesperrt. Die Feuerwehren aus Affalterbach und Erdmannhausen überprüften angrenzende und bereits geräumte Gebäude auf mögliche Gaskonzentrationen. Betroffene Räume, die jeweils eine geringe Gaskonzentration aufwiesen, mussten gelüftet werden.

Verletzt wurde niemand. Neben den lokalen Feuerwehren waren ein Sonderfahrzeug für Messtechnik der Feuerwehr Ludwigsburg mit zwei Einsatzkräften und einem Fachberater, eine Rettungswagenbesatzung und die Polizei vor Ort.