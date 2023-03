Gerlingen: Hund beißt 15-Jähriger ins Bein - Hundebesitzer laufen einfach weiter

In Gerlingen hat am vergangenen Donnerstag (23.03.) ein Hund einer 15-Jährigen ins Bein gebissen. Laut Polizeibericht war die junge Frau auf dem Fahrrad mit einer Freundin in Richtung Stuttgart-Solitude unterwegs, als sie auf eine vierköpfige Familie mit ihrem jungen Schäferhund traf.

Polizei Ludwigsburg ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der nicht angeleinte Hund sprang neben und vor dem Fahrrad herum, weshalb die 15-Jährige anhalten musste. Daraufhin sprang der Schäferhund die junge Frau an und biss ihr ins linke Bein.

Die Familie lief nach dem Vorfall wortlos weiter. Sie kümmerte sich weder um das Verhalten des Hundes noch um die Fahrradfahrerin.

Die 15-Jährige wurde durch den Biss leicht verletzt und musste sich ambulant behandeln lassen. Die Polizeihundeführer des Polizeipräsidiums Ludwigsburg haben Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.