Glückliches Wiedersehen in Schwäbisch Gmünd: Schildkröte taucht nach einem Jahr wieder auf

Ein wohl glückliches Zusammentreffen hat es am Sonntagvormittag (21.06.) in Bettringen, einem Stadtteil von Schwäbisch Gmünd, gegeben. Das schreibt die Polizei am Montag in einer Pressemitteilung. Demnach hatte eine 22-Jährige in ihrem Garten eine Schildkröte gefunden und in der Nachbarschaft herumgefragt, wem das Tier gehöre. Dabei stellte sich heraus, dass tatsächlich eine Nachbarin ihre Schildkröte vermisst - und zwar schon seit etwa einem Jahr.

Das kleine Panzertier hatte sich wohl im Garten der 22-Jährigen eingegraben und dort überwintert. "Die kleine Ausreißerin wurde ihrer Besitzerin zurückgegeben und darf nun im eigenen Garten den Sommer genießen", so die Polizei.