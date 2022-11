Glühwein-Preis: Was eine Tasse auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart 2022 kostet

Energiekrise und Inflation treiben auf den Weihnachtsmärkten die Preise nach oben. Auch in Stuttgart müssen Besucher 2022 tiefer in die Tasche greifen. Beim letzten regluären Weihnachtsmarkt lag der Preis für eine Tasse Glühwein noch zwischen 3 und 3,50 Euro. "Wir gehen davon aus, dass der Glühwein um die vier Euro kosten wird", sagte ein Sprecher des Stuttgarter Weihnachtsmarkts gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Einheitliche Preise gebe es jedoch nicht. Jeder Betreiber habe seine eigene Kalkulation.

Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Bis zu vier Millionen Besucher vor Corona

Der Weihnachtsmarkt in Stuttgart startet am 23. November. 3,5 bis 4 Millionen Besucher kamen vor Corona jährlich auf den Weihnachtsmarkt in Stuttgart. Mehr als 200 Stände von Marktleuten, Händlern und Schaustellern sind auf dem Markt vertreten.

Schon jetzt ziere zwei große Weihnachtsbäume auf dem Schlossplatz und dem Marktplatz die Stuttgarter Innenstadt. Seit dem 11. November hat auf dem Karslplatz außerdem eine Winterhütte geöffnet, die regionale Speisen und Eisstockschießen anbietet. Der Weihnachtsmarkt in Stuttgart geht vom 23. November bis zum 23. Dezember.