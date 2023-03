Großkontrolle in Stuttgart: Polizei findet illegale Schusswaffe in Gaststätte

Großkontrolle in der Innenstadt Stuttgart: Mehrere Hundert Polizisten waren in der Nacht zum Sonntag (19.03.) im Breich des Josef-Hirn-Platzes im Einsatz. Alle Zugänge zum Platz wurden für die Kontrolle abgesperrt. In einer Gaststätte fanden die Beamten eine illegale Schusswaffe.

Bei der Großkontrolle handelte es sich laut Timo Brenner, Pressesprecher der Stuttgarter Polizei, um eine "rein präventive Maßnahme". Eine konkrete Straftat sei zunächst nicht im Raum gestanden, heißt es in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag. Kontrolliert wurden Personen im Bereich des Josef-Hirn-Platzes und den angrenzenden Gaststätten.

21-Jähriger festgenommen

In einer Gaststätte fanden die Beamten eine illegale Schusswaffe. Sie konnte einem 21-Jährigen zugeordnet werden. Ob diese Waffe mit anderen Straftaten in Verbindung steht, wird nun ermittelt. Der polizeibekannte 21-Jährige wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob der Mann im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt wird. Ingesamt wurden 40 Personen bei dem Einsatz kontrolliert.