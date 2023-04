Hauptbahnhof Stuttgart: Polizisten attackiert und Bahn-Mitarbeiter bedroht

Bei zwei Vorfällen am Hauptbahnhof Stuttgart sind am Wochenende Bahn-Mitarbeiter und ein Bundespolizist attackiert worden. Das geht aus aktuellen Pressemitteilungen der Bundespolizei hervor.

Erster Vorfall: Betrunkener attackiert Polizei-Streife

In der Nacht von Freitag (14.04.) auf Samstag (15.04.) soll ein 21-jähriger Deutscher einem Bundespolizisten unvermittelt gegen die Schulter gestoßen haben. Anschließend soll er versucht haben, den Polizisten zu treten. "Als ihn die Einsatzkräfte auf sein Verhalten ansprachen und einer Kontrolle unterziehen wollten, flüchtete der mit über 1,8 Promille alkoholisierte Mann, konnte jedoch nach ein paar Metern eingeholt und zu Boden gebracht werden", so die Bundespolizei.

Der 21-Jähriger soll Widerstand bei der Festnahme geleistet haben. Er wurde gefesselt auf das Bundespolizeirevier gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und der versuchten Körperverletzung ermittelt. Verletzt wurde niemand.

Zweiter Vorfall: Mann tritt Bahn-Mitarbeiter in den Genitalbreich

Am Sonntagvormittag (16.04.) soll dann ein 32-Jähriger zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen und bedroht haben. Er weigerte sich laut Bundespolizei gegen 11 Uhr zunächst, den Metropolexpress aus Richtung Geislingen, der am Hauptbahnhof Stuttgart endet, zu verlassen. Als ihn die Bahn-Mitarbeiter dazu aufforderten, soll er einem "von hinten in den Genitalbereich getreten" und ihn anschließend bedroht haben. Die Kollegin des Mannes soll er beleidigt haben.

Auf den Mann komme nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Bedrohung zu. Die Ermittlungen dauern an.