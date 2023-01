Hauptbahnhof Stuttgart: Schläge und Drohung mit Softair-Waffe

Eine Auseinandersetzung am Hauptbahnhof in Stuttgart hat am Montagabend (09.01.) die Polizei auf den Plan gerufen. Laut Pressemitteilung wird gegen einen 49-Jährigen und dessen Begleiterin ermittelt.

Polizei am Hauptbahnhof im Einsatz

Der 49-Jährige soll die Frau zuerst im Rahmen einer "körperlichen Auseinandersetzung" geschlagen haben, so die Bundespolizei. Gegen 19.40 Uhr soll die Frau dann ihrerseits den Mann mit einer Softair-Waffe im Bereich der Bahnhofsmission bedroht haben. Die Polizei betont in der Mitteilung, dass sie wohl nicht den Abzug betätigte.

Die Polizei nahm die beiden ungarischen Staatsangehörigen noch vor Ort fest. "Die Softairpistole wurde sichergestellt und die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und Körperverletzung aufgenommen", heißt es in der aktuellen Pressemitteilung.