Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart: Diese Filme werden 2023 gezeigt

Das Internationale Trickfilm-Festival (ITFS) in Stuttgart kehrt 2023 zurück – und das zum 30. Mal. An sechs Tagen und Nächten wird rund um den Schlossplatz und die Innenstadtkinos die Animatiosfilmkunst gefeiert. Das diesjährige Motto „Animation Connects!” zieht sich vom 25. bis 30. April 2023 durch das gesamte Festival. Was auf Besucher zukommt und welche Filme in dieser Woche gezeigt werden, haben wir hier zusammengefasst.

Was erwartet Besucher beim 30. Jubiläum des Internationalen Trickfilm Festivals?

An den einzelnen Festival-Tagen warten sowohl ein „Best of-Programm“ der letzten Jahre, sowie die aktuellsten Filme und Themen auf die Besucher. Es werden im Laufe dieser Woche die neuesten animierten Kurzfilme aus der ganzen Welt gezeigt. Zum 30. Jubiläum setzt sich das Programm mit Themen wie Migration und Traumata, Sexualität und Gender, Umwelt, Sozialen Ängsten und Einsamkeit oder auch menschlichen Abgründen auseinander.

Im Kern des Festivals steht der internationale Wettbewerb mit den neuesten animierten Kurzfilmen. Dieses Jahr sind 43 solcher Filme mit dabei. Der Länderschwerpunkt wird in diesem Jahr allerdings auf Südafrika gelegt. Das Land sorgte in letzter Zeit immer häufiger mit seinen Animationsfilmen für Aufsehen. „Animation ist ein perfektes Medium, um Afrikas Geschichten, Design, Kunst und Musik in die Welt zu tragen," schreibt das ITSF auf seiner Webseite. Bei der 30. Ausgabe soll es auch um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) gehen. Dabei möchte das ITFS der Frage nachgehen, welche Rolle KI in und auch für die Animation spielen kann.

Welche Filme werden beim Open-Air-Kino gezeigt?

Beim kostenlosen Open-Air-Kino auf dem Schlossplatz kommen Groß und Klein voll auf ihre Kosten. Täglich ab 12 Uhr wird ein buntes Kurzfilm-Programm aus den Tricks for Kids-Wettbewerben der letzten Festival-Jahre gezeigt. Es warten auch Animationfilme in langer Ausführung auf die Besucher. Am Nachmittag folgen dann aktuelle Kurzfilme und Musikvideos.

Zur Prime-Time um 20.15 Uhr zeigt das Trickfilmfestival Filme, die der ein oder andere kennen könnte. Bis jetzt wurden „Isle of Dogs“, „Mary & Max“, „Die Unglaublichen“ sowie „The Lego Batman Movie“ bestätigt. Am letzten Festivaltag (Sonntag, 30.04.) können sich Besucher auf eine Produktion der Staatsoper Stuttgart freuen, welche auf der großen Leinwand zu sehen sein wird.

Brauche ich ein Ticket für das Trickfilmfestival 2023?

Für das internationale Trickfilmfestival braucht man nur zum Teil Tickets. Neben kostenlosen Veranstaltungen, wie dem Open-Air-Kino, der GameZone sowie den Filmemacher*innen Talks im Café Le Théâtre, gibt es Bereiche für die ein Ticket erforderlich sind.

Es werden mehrere Ticketoptionen angeboten. Zum einen gibt es den regulären Festivalpass, mit dem man Zugang zum gesamten Festival und seinen Angeboten erhält, zum anderen das Kinoticket. Dieses geht ab 5 Euro los und ist für die einzelnen Vorstellungen in den Innenstadtkinos gültig. Eine weitere Ticketoption richtet sich an Kitas und Schulen. Hier kostet ein Ticket ab 3,50 Euro pro Kind. Es werden zudem Tickets für die Preisverleihungen angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des ITSF.

Welche Wettbewerbe finden während dem Trickfilmfestival statt?

Internationaler Wettbewerb: Hier werden die besten Animationskurzfilme weltweit gezeigt.

Hier werden die besten Animationskurzfilme weltweit gezeigt. Young Animation: Die besten animierten Kurzfilme von Studierenden internationaler Film- und Kunsthochschulen werden hier präsentiert.

Die besten animierten Kurzfilme von Studierenden internationaler Film- und Kunsthochschulen werden hier präsentiert. Tricks for Kids: Kurzfilme und Serienepisoden für Kinder unterschiedlicher Altersklassen.

Kurzfilme und Serienepisoden für Kinder unterschiedlicher Altersklassen. Trickstar Nature Award: Hier dreht sich alles um das Thema Natur und Nachhaltigkeit.

Hier dreht sich alles um das Thema Natur und Nachhaltigkeit. AniMovie: Der Langfilmwettbewerb zeigt eine Auswahl internationaler Animationsfilme.

Die Auswahl der diesjährigen Filme kann auf der Webseite des ITFS nachgeschaut werden.