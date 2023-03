Kessel Festival 2023 in Stuttgart: Vollständiges Line-Up steht fest

Das Kessel Festival kehrt auch 2023 für seine dritte Ausgabe zurück. Am 24. und 25. Juni 2023 wird auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart zu Musik von unter anderem Apache 207 und Ray Garvey gefeiert. Jetzt steht das vollständige Line-Up des Festivals fest. Wer noch an diesem Wochenende auftritt, erfahren Sie hier.

Clueso

Der Musiker Clueso dürfte vielen mit seinem Hit "Gewinner" etwas sagen. Der Singer-Songwriter wird am Sonntag auf dem Kessel Festival auftreten.

Clueso hat sich von der Filmfigur "Inspektor Clouseau" zu seinem Künstlernamen inspirieren lassen, © Kessel Festival/Teresa Halm

Yaenniver

Früher stand sie noch mit der Rockband "Jennifer Rostock" auf der Bühne, jetzt ist sie Solo unterwegs. Yaenniver wartet am Samstag auf die Besucher des Kessel Festivals.

Yaenniver, ehemalige Frontfrau der Band Jennifer Roststock, wird auf dem Kesselfestival 2023 dabei sein. © Kessel Festival/Teresa Halm

Bilderbuch

Die österreichische Musikgruppe Bilderbuch ist der nächste Act im Line-Up. Auf ihren Auftritt können sich Besucher am Sonntag freuen.

Die Band Bilderbuch gibt es bereits seit 2005. © Kessel Festival/Teresa Halm

Grossstadtgeflüster

Die Elektropop-Band Grossstradtgeflüster wird am Sonntag die Bühne zum Beben bringen.

Grossstadtgeflüster gibt es bereits seit 2003. © Kessel Festival/Teresa Halm

Diese Acts wurden ebenfalls bestätigt

Neben den bereits oben erwähnten Künstlern sind neben Apache 207 und Rea Garvey auch Jan Delay & Disko No. 1, Von Wegen Lisbeth, Jules und Deine Freunde mit dabei.

Hier gibt es Ticket zu kaufen

Tickets für das Kesselfestival sind unter kesselfestival.de erhältlich. Das Kombiticket für zwei Tage kostet 59,90 pro Person.