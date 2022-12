Kessel Festival in Stuttgart: Musiker Apache 207 als Headliner bestätigt

Das Kessel Festival geht in die dritte Runde: Am 24. und 25. Juni 2023 wird auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart wieder gefeiert. Jetzt steht auch der Headliner für Samstag fest: Am Freitag (02.12.) hat der Veranstalter C2 Concerts bekannt gegeben, dass der Rapper 207 auf der Bühne stehen wird.

Musik-, Kultur- und Sportliebhaber können sich auf ein Festival-Wochenende in Stuttgart freuen. Insgesamt 50.000 Besucher haben das Kessel Festival im letzten Jahr besucht.

Apache 207 ist Headliner am Samstag

Wie der Veranstalter C2 Concerts mitteilte, gab es bereits seit März 2020 Gespräche, dass Apache 207 beim Kessel Festival auftreten wird. Der deutsche Rapper und Sänger mit türkischen Wurzeln wird in der Pressemitteilung von C2 Concerts als "Einer, der schreibt, komponiert und singt mit allem was er hat, um Gedanken und Gefühle zu sortieren" beschrieben. Seinen Durchbruch schaffte Apache 207 im April 2019 mit dem Titel "Kein Problem". Innerhalb nur weniger Monate verzeichnete das Lied mehr als 8 Millionen Aufrufe bei YouTube. Die Single "Roller" erschien im August 2019 und erreichte Platz zwei der deutschen Charts.

Diese Acts stehen schon fest

Das Line-Up des Kessel Festivals in Stuttgart wird nach und nach bekannt gegeben. Für Samstag (24.06.) wurden neben Apache 207 bereits Jan Delay & Disko No. 1, Von Wegen Lisbeth und Jules angekündigt. Am Sonntag (25.06.) werden Rea Garvey und Deine Freunde am Start sein.

Hier gibt es Ticket zu kaufen

Die Planungen für die dritte Auflage des Kessel Festivals sind in vollem Gange. Tickets sind bereits unter kesselfestival.de erhältlich. Das Kombiticket für zwei Tage kostet 59,90 pro Person.