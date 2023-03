Konzerte auf dem Fernsehturm in Stuttgart: Panorama-Musik-Vesper ab April

Ab Dienstag, dem 4. April startet mit dem „Panorama-Musik-Vesper“ eine neue Konzertreihe auf dem SWR Fernsehturm Stuttgart. Jeden Dienstag von 15 bis 20 Uhr spielen Patrick Siben und das Salon-Ensemble „Stuttgarter Saloniker“ Musik in der Eventlocation in 144 Metern Höhe. Dazu gibt es einen Vesperteller inklusive einem Getränk nach Wahl. Das teilte der SWR am Montag (20.03.) mit.

Konzerte aus verschiedenen Genres

Bei dem Panorama-Musik-Vesper erwartet Musik-Begeisterte ein Cross-Over aus den 1950er Jahren. Das Spektrum reicht von Wiener Kaffeehaus Musik, bekannten Rock-Klassikern, Weltmusik, Volksmusik, Salsa und Reggae bis hin zu beliebten Stücken aus Film und Fernsehen. Insgesamt gibt es sechs Konzerte aus jeweils einem bestimmten Genre, die jeweils 45 Minuten dauern. Die Konzerte beginnen immer zur vollen Stunde. Auffahrt und Einlass sind 15 Minuten vor Konzertbeginn.

Wo gibt es Tickets für das Konzert auf dem Stuttgarter Fernsehturm?

Konzerttickets können vorab online auf der Fernsehturm Website oder vor Ort im Fernsehturm Shop erworben werden. Im Ticketpreis von 33 € ist die Auffahrt auf den Fernsehturm, 45 Minuten Konzert in der Eventlocation sowie ein Vesperteller (mit Fleisch oder vegetarisch) inklusive Getränk enthalten. Nach dem Konzert können die Gäste zeitlich unbegrenzt die Aussichtsplattform unter freiem Himmel besuchen.

Das ist das Programm