Krawallnacht in Stuttgart: Polizei sucht mit Fotos nach weiteren Tatverdächtigen

Nach den Ausschreitungen in der Nacht zum 21. Juni 2020 in der Stuttgarter Innenstadt sucht die Polizei nun mit Fotos nach weiteren Tatverdächtigen. Insgesamt 17 Bilder wurden am Montag (08.03.) veröffentlicht. Die abgebildeten Männer stehen im Verdacht, sich an den Ausschreitungen beteiligt zu haben. Bereits am Dienstag (09.03.) stellten sich fünf Verdächtige.

Die Polizei hat in diesem Zusammenhang ein Hinweistelefon eingerichtet, das unter der Telefonnummer 0800 503 503 533 erreichbar ist. Zusätzlich kann auch ein anonymes Hinweisportal genutzt werden.

In der Nacht zum 21. Juni hatten Randalierer in der Stuttgarter Innenstadt Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen beteiligt. Bislang ermittelte die Polizei 130 Tatverdächtige, darunter 46 Jugendliche, 48 Heranwachsende und 35 Erwachsene sowie eine Person, die rechtlich noch als Kind zählt.

Anmerkung der Redaktion: Sobald einer der abgebildeten Verdächtigen gefunden ist, löschen wir das Foto aus datenschutzrechtlichen Gründen.

Tatverdächtiger 1: Ca. 170-180cm, auffällige Frisur, Eastpak-Brustbeutel. © Polizeipräsidium Stuttgart

Tatverdächtiger 3: Halskette, auffällige Jacke mit weißen Ärmeln, schwarze Schuhe, lange Hose in Tarnfleck-Optik, Tattoo am rechten Unterarm Vorderseite (Kopf/Frauenkopf), Tattoo am rechten Unterarm Rückseite (Stern) © Polizeipräsidium Stuttgart

Tatverdächtiger 5: Schwarzer Pullover mit weißem Adidas-Logo © Polizeipräsidium Stuttgart

Tatverdächtiger 6: Ca. 170cm, große runde Brille, schwarze Sportjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln. © Polizeipräsidium Stuttgart

Tatverdächtiger 7: Schlank, kurze Haare, grauer Hoodie mit Brustaufdruck (Alpha Industries), weiße Schuhe mit dunklem Rand © Polizeipräsidium Stuttgart

Tatverdächtiger 8: Ca. 170-175cm © Polizeipräsidium Stuttgart

Tatverdächtiger 9: Ca. 170-180cm, dunkle Haare, schwarze Hose, schwarzes Oberteil, weiße Sneaker © Polizeipräsidium Stuttgart

Tatverdächtiger 10: Ca. 170-180cm, schlank. © Polizeipräsidium Stuttgart

Tatverdächtiger 12 © Polizeipräsidium Stuttgart

Tatverdächtiger 14: Schwarze Adidas-Jogginghose, schwarze Jacke mit Camouflage-Ärmeln, kurze dunkle Haare © Polizeipräsidium Stuttgart

Tatverdächtiger 16: Helle Jacke mit Kapuze (North Face) © Polizeipräsidium Stuttgart