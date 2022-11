Kreis Ludwigsburg: 64-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

Ein 64-jähriger BMW-Fahrer ist am Donnerstag (17.11.) nach einem Verkehrsunfall in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) verstorben.

Wie die Polizei mitteilt, verlor der 64-Jährige gegen 15.50 Uhr auf Grund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen BMW. In der Folge stieß der BMW leicht mit einer Mauer am linken Straßenrand zusammen und kam dort zum Stehen.

Trotz schnellem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei verstarb der 64-Jährige kurze Zeit später im Krankenhaus eines natürlichen Todes. Die Notfallseelsorge eines Rettungsdienstes betreute die Ehefrau an der Unfallstelle.