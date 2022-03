Kreis Ludwigsburg: Katze verstümmelt und tot aufgefunden - Polizei sucht Täter

In Steinenbronn im Kreis Ludwigsburg ist am vergangenen Freitagnachmittag (04.03.) eine verstümmelte, tote Katze aufgefunden worden. Laut Polizeibericht hat der Besitzer eines Gartengrundstücks die Katze auf einer Wiese beim Wochenendhausgebiet oberhalb der Schlösslesmühle aufgefunden. Das streunende Tier wurde zuletzt am vergangenen Mittwoch (02.03.) lebend gesehen.

Laut Polizeibericht hat der unbekannte Täter der Katze beide Ohren sowie den Schwanz abgeschnitten. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Personen, die Hinweise auf die Tat geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07031/132500 melden.