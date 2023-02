Kulturinsel Stuttgart feiert Musikfestival "Discaland" im Club Zollamt

Im ehemaligen Club Zollamt in Bad Cannstatt wird kommendes Wochenende wieder gefeiert - zumindest für einen Tag. Mit "Discaland meets Zollamt" möchte die Kulturinsel an gute alte Zeiten in dem Club erinnern. Das Zollamt war bis 2016 eine regelrechte Institution in der Stadt, die gezeigt hat, dass Toleranz, Akzeptanz und Partys sehr wohl zusammen funktionieren können. Was man beim eintägigen Musikfestival erwarten kann, erfahren Sie hier.

Wann findet das Festival statt?

Das "Discaland-Festival" findet am Samstag (25.02.) von 16 bis 0 Uhr statt. Das eintägige Festival bietet an diesem Tag nicht nur Musik, sondern auch Theater-Performances an.

Was wird geboten?

Auf dem gesamten Zollamt-Gelände wird sowohl Drinnen als auch Draußen zu Techno gefeiert. Folgende Djs werden am Samstag die Party zum Kochen bringen: Lucia Lu, Caiva, DJane Theresa Jæger, Helmut Dubnitzky, Ben Hille und Frank Nova.

Die Theater-Performances kommen von den Theaterensembles Tacheles und Tarantismus. Damit wagen die Konzeptkünstler einen neuartigen Festival-Hybrid, indem sie Musik und Theater miteinander kombinieren.

Was kostet das Ticket für das "Discaland meets Zollamt"-Festival?

Es sind noch zwei Ticketoptionen für das „Discaland Festival" verfügbar. Die reguläre Vorverkaufskarte gibt es für 14 Euro (ohne Servicegebühr). Mit dem „Kulturinsel Support Ticket“ kann man das Kollektiv bei ihrem Vorhaben unterstützen. Das Ticket gibt es für 25 Euro (ohne Servicegebühr). Wer lieber spontan vorbeischauen möchte: An der Abendkasse wird das Ticket 16 Euro kosten. Hier geht es zum Vorverkauf.

Für was steht Discaland?

„Discaland ist eine Erzählung," schreibt die Kulturinsel auf ihrer Internetseite über das bevorstehende Festival. "Wir haben uns diesen Ort geschaffen, weil wir Geschichten lieben. Wir leben für Geschichten. Für Geschichtsschreibung. Discaland ist ein Distrikt.“

Geschäftsführer Joachim Petzold und sein Team kämpfen bereits seit Jahren für die Erhaltung der Kulturinsel. Das frühe Ende des Fesivals um 0 Uhr liegt vor allem an den direkten Nachbarn. „Lasst uns gemeinsam zeigen, dass ein Rave sowohl nachbarschaftsverträglich sein als auch zu anderen Uhrzeiten stattfinden kann," heißt es in der Festival-Beschreibung. Das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs soll Ende 2023, Anfang 2024 kernsaniert werden. Es ist eins der größten Neubauvorhaben der Stadt Stuttgart.

Wo befindet sich der Club Zollamt?

Das Zollamt befindet sich in der Güterstrasse 4 in Bad Cannstatt.