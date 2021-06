Landkreis Göppingen: Zwei Tote in Wohnung in Uhingen gefunden

Polizeibeamte haben am Montagabend gegen 19.30 Uhr (14.06.) zwei Leichen in einer Wohnung in Uhingen (Landkreis Göppingen) vorgefunden.

Bei den Toten handelt es sich um einen Mann und eine Frau Anfang zwanzig. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei von einem Gewaltverbrechen oder Fremdverschulden derzeit nicht auszugehen. In der Wohnung seien Drogen und Drogenähnliche Substanzen vorgefunden worden, die laut Polizei darauf schließen lassen, dass eine Überdosierung zum Tod führte.