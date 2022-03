Landkreis Schwäbisch Hall: Auto macht sich selbstständig – Zweijähriger im Auto

Glück im Unglück hatte eine 23-Jährige am Mittwoch (02.03.) in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall). Gegen 14 Uhr machte sich ein von ihr geparkter VW in der Grabenstraße selbstständig. Mit im Auto: ein zweijähriger Junge.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau den Motor bei angezogener Handbremse laufen lassen. Der VW sei dann trotzdem rückwärts auf die Straße gefahren. Passanten konnten den VW anhalten. Eine eingesetzte Polizeistreife rief die Feuerwehr zur Hilfe. Mit Hilfe eines Passanten öffnete die Feuerwehr die Wagentür. Der kleine Junge konnte aus dem Auto befreit werden. Sachschaden entstand keiner.