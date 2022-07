Leichenfund in Stuttgart: Zwei Männer in City-Gebäude tot aufgefunden

Am Montag (11.07.) sind zwei Männer im Alter von 53 Jahren in einem City-Gebäude in der Geschwister-Scholl-Straße in Stuttgart tot aufgefunden worden.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sind Beamten nach einem Hinweis von einem Zeugen gegen 15.50 Uhr in das Gebäude und haben die beiden Männer in einem Zimmer im Untergeschoss entdeckt. Beide wiesen nach Aussagen der Polizei massive Verletzungen auf. Derzeit ist noch die Spurensicherung vor Ort (Stand 18.05 Uhr). Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.