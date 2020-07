Am Sonntagvormittag (12.07.) ist es zu einem Vollbrand in einem Wohnhaus in der Beethovenstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 9.45 Uhr ein Brand gemeldet. Zunächst sei eine Garage in Brand geraten. Im weiteren Verlauf griff das Feuer über auf das Wohnhaus. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Das Feuer sei mittlerweile aus, die Löscharbeiten dauern noch an (Stand: 11.30 Uhr).