Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt: Was 2022 geboten ist

Nach zwei Jahren Corona-Pause kann der Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg wieder stattfinden. Los geht's am 22. November auf dem Marktplatz und in der Innenstadt. Parallel startet auch der Weihnachts- und Mittelaltermarkt in Esslingen.

Was auf dem Weihnachtsmarkt geboten ist

Besucher können am 22. November bereits um 11 Uhr über den Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg schlendern. Um 17 Uhr wird Oberbürgermeister Matthias Knecht die Veranstaltung offiziell eröffnen. Auf der Weihnachtsmarkt-Bühne gibt es täglich ein Programm: Nachmittags für Kinder mit Figurentheater oder Zauberei; abends gibt es musikalische Unterhaltung für die Erwachsenen. Statt bislang etwa 180 Ständen gibt es in diesem Jahr nur rund 140. Geboten werden unter anderem Glühwein, gebrannte Mandeln, Stockbrot, Waffeln, Christstollen, Kunsthandwerk, Deko, Geschenke, Seifen und fair gehandelte Weihnachtssterne.

Preise und Öffnungszeiten beim Barock-Weihnachtsmarkt Ludwigsburg

Der Eintritt ist frei. Der Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Letzter Veranstaltungstag ist der 22. Dezember.