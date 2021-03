Messerattacke in Stadtbahn: 32-Jährige verletzt 51-Jährige lebensgefährlich

Eine 32-Jährige hat am Donnerstagvormittag (11.03.) in einer Stadtbahn der Linie U7 in Fahrtrichtung Mönchfeld eine 51-jährige Mitfahrerin lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stach die offenbar geistig verwirrte Frau gegen 9.30 Uhr auf Höhe der Haltestelle Löwentorbrücke unvermittelt mit einem Messer auf Kopf und Oberkörper der 51-Jährigen ein.

Fahrgäste griffen ein und alarmierten die Polizei. Sie hielten die 32-Jährige bis zum Eintreffen der Beamten fest. Rettungskräfte kümmerten sich um die 51-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Angreiferin wurde in eine psychiatrische Betreuungseinrichtung eingeliefert.