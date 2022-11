Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt Esslingen 2022: So viel kostet der Glühwein

In dieser Woche starten in der Stuttgarter Region einige Weihnachtsmärkte. Am Dienstag, 22. November, geht der Weihnachtsmarkt und Mittelaltermarkt in Esslingen los. Vier Wochen lang können sich Besucher dann mit Glühwein & Co. auf Weihnachten einstimmen. Für das Heißgetränk müssen sie in diesem Jahr jedoch tiefer in die Tasche greifen als noch vor drei Jahren.

Keine einheitlichen Preise für Glühwein in Esslingen

"Gegenüber dem letzten Weihnachtsmarkt, den wir 2019 veranstalten durften, werden die Preise etwas angehoben", schreibt Michael Metzler, Geschäftsführer des Esslinger Stadtmarketings auf Anfrage unserer Redaktion. Im Durchschnitt werde mit einem Preis von vier Euro pro Glühwein gerechnet. Im Jahr 2019 hätten die Preise auf dem Mittelalter- und Weihnachtsmarkt durchschnittlich bei 3,50 Euro gelegen.

Einheitliche Glühweinpreise gebe es in Esslingen nicht, so Metzler weiter. "Als Veranstalter dürfen wir die Preise kartellrechtlich nicht vorgeben. Die Glühweinanbieter sind ja selbständige Unternehmer/innen", gibt der Marketing-Chef Auskunft. Einheitliche Preise würden ihmzufolge auch keinen Sinn machen, da es erhebliche Unterschiede gebe. "Manche Glühweinanbieter auf dem Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt produzieren ihren Glühwein selbst, teilweise in Bio-Qualität. Sie haben natürlich einen vergleichsweise höheren Aufwand als Anbieter, die nicht selbst produzieren."

Was ist der Grund für die Preiserhöhung?

Als Grund für die generelle Preissteigerung gibt der Marketing-Chef die deutlichen Mehrkosten an, mit denen die Gastronomen in allen Bereichen umzugehen haben. "Mehraufwendungen fallen insbesondere in den Bereichen Energie, Materialeinsatz, Logistik und Personal an", so Metzler.

Auch auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt muss man in diesem Jahr für eine Tasse Glühwein mehr bezahlen. Dort gehen die Verantwortlichen ebenfalls von einem Preis um die vier Euro aus. Einheitliche Preise wird es auch in Stuttgart nicht geben.

Öffnungszeiten und Stände in Esslingen und Stuttgart

Was auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart geboten wird, lesen Sie hier. Für Infos zu Öffnungszeiten und Angebot des Esslinger Marktes, klicken Sie hier.