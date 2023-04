Mr. Ash in Stuttgart: Maßgeschneiderte Anzüge wie im Kingsman-Film kaufen

Einkaufen für Männer zum Erlebnis machen: Das ist das Ziel von Mr. Ash. Der Tailor Store im Westen von Stuttgart verkauft maßgeschneiderte und individuell gestaltete Anzüge. Wer sich mit einem Glas Whiskey in der Hand einen Dreiteiler vom Stoff bis zum Knopf selbst zusammenstellen will, ist hier genau richtig. Über einen Schneider, der Stil und Style verbindet.

Traum vieler Männer: Anzüge wie bei den "Peaky Blinders"

Wer den Tailor Store in der Ludwigstraße 106 betritt, der fühlt sich in den Film „The Kingsman“ versetzt. In der Action-Komödie befindet sich der Hauptsitz einer geheimen Organisation in einer britischen Maßschneiderei. Getarnt als Verkäufer und gekleidet in noblen Anzügen leiten die Agenten ihre Missionen von England aus.

Sofas, Billiard-Tisch, Anzüge und Bilder der glücklichen Kunden: Im Verkaufsraum von Mr. Ash gibt es viel zu sehen. © Simeon Kramer

Ähnlich wie in dem Hollywood-Streifen werden auch bei Mr. Ash an den Wänden Anzüge, Krawatten, Hosenträger und Einstecktücher präsentiert. Hinter dem Tresen steht eine Wand voller Whiskey-Flaschen, auf dem Sofa sitzt der kleine Mops „Pepe“, mitten im Raum ist ein Billiard-Tisch platziert und zwei Vespas schmücken den Innenraum.

„Den Vergleich mit Kings Man hören wir oft“, sagt Sina Yousefi Darani, die gemeinsam mit Ashkan die Boutique führt. „Wir haben auch immer wieder Kunden, die zu uns kommen und sagen: Wir wollen einen Anzug wie in der Serie Peaky Blinders haben.“ Ähnlich wie der Serien-Klassiker aus England versprüht auch der Store von Mr. Ash ein besonderes Flair.

Zur Beratung bei Mr. Ash gehört auch: Marc schenkt hinter dem Tresen ein paar Single Malts aus. © Simeon Kramer

Das im Jahr 2015 gegründete Familien-Unternehmen, das aus nur drei Verkäufern und zwei Schneiderinnen besteht, zielt voll auf den Wohlfühl-Faktor der meist männlichen Kunden ab. „Wer sich bei uns einen Anzug schneidern lässt, soll sich wie zuhause fühlen“, meint Verkäufer Marc. Neben Sina und Ashkan ist Marc einer der drei Berater im Store. Mit seinem langen, grauen Bart, seiner markanten Frisur und seinem außergewöhnlichen Style passt der Verkäufer perfekt zu Mr. Ash.

Mehr als 4.000 Stoffe: Bei Mr. Ash gibt es eine große Auswahl

Sowieso: Individualität und Exklusivität wird in dem schicken Eck-Laden im Stuttgarter Westen großgeschrieben. Hier kann sich jeder seinen eigenen Anzug vom Stoff über die Knöpfe bis hin zum Kragen-Revers zusammenstellen. „Wir bieten mehr als 4.000 Stoffe an“, erklärt Sina. Die Stoffmuster können sich die Kunden in Stuttgart anschauen, die echten Stoffe werden aber in einem großen Stoffhaus in Shanghai gelagert. Dort lässt Mr. Ash auch die Anzüge produzieren.

Alleine bei den dunklen Blau-Tönen kann das Team von Mr. Ash über 150 verschiedene Proben vorlegen, aber auch andere Farben befinden sich auf dem Vormarsch. „Aktuell ist grün und beige voll im Trend, auch Karo kommt immer mehr", meint Marc. Damit jeder Kunde auch wirklich den optimalen Anzug findet, nimmt sich das Personal für die Beratung viel Zeit: „Wir planen zwei Stunden pro Kunde ein.“ Schließlich muss zwischendurch auch noch Zeit für ein Glas Single Malt sein.

Wer von außen ins Schaufenster von Mr. Ash schaut, sieht eine Vespa und drei schicke Anzüge. © Simeon Kramer

Hat sich der Kunde seinen Anzug zusammengestellt, nehmen die Schneiderinnen Dijana und Maya im Hinterzimmer die Maße ab - der Anzug soll ja perfekt passen. "Für jeden Kunden wird eine individuelle Schablone erstellt, wie arbeiten in Vollmaß", erklärt Sina. Nachdem das Team von Mr. Ash den Auftrag nach Shanghai geschickt hat, dauert es rund sechs Wochen, bis der Anzug im Stuttgarter Westen eintrifft. Bei einem zweiten Termin steht dann die Anprobe und der Feinschliff an.

Auch Jerome Boateng kauft seine Anzüge bei Mr. Ash in Stuttgart

Doch was kostet so ein maßgeschneiderter Anzug eigentlich? Beim Dreiteiler (mit Weste) liegt der Preis zwischen 1.200 und 1.800 Euro, beim klassischen Zweiteiler zwischen 860 und 1.100 Euro. „Wer einen Mode-Anzug von der Stange kauft, ist genau so viel Geld los“, argumentiert Marc. "Bei uns werden auch Sportler oder Männer mit etwas kräftigerer Statur fündig, die in normalen Läden oft leer ausgehen."

Christos und Stavros probieren im Hinterzimmer ihre neuen Anzüge an. Die Schneiderinnen Maya und Dijana überprüfen, ob alles sitzt. © Simeon Kramer

Wer jetzt denken mag, dass bei Mr. Ash nur die gehobene Klasse einkauft, der liegt falsch. Zwar gehören unter anderem der Fußballer Jerome Boateng und Handballer Mimi Kraus zu den Kunden von Mr. Ash, aber: „Bei uns lässt sich wirklich jeder einkleiden, vom Hipster bis zum eleganten Herrn.“ Wer auf Stil setzt, bekommt einen Smoking. Wer Style bevorzugt, nimmt hochgeschlagene Hosenbeine und ein körperbetontes Jackett. Und da die Kunden großteils auf der Suche nach einem passenden Hochzeits-Outfit vorbekommen, findet auch der "normale Mann" den Weg in den Stuttgarter Westen.

Öffnungszeiten, Beratung und Adresse von Mr. Ash in Stuttgart

Adresse Ludwigstraße 106 in 70197 Stuttgart.

Öffnungszeiten Man braucht für die Beratung einen Termin, daher gibt es keine fixen Öffenungszeiten. Zwischen 10 und 19 Uhr trifft man in der Regel aber immer einen Verkäufer an.

Wie kann ich einen Termin ausmachen? Telefonische Vereinbarung (071199336720) oder unter mrash.de.

Angebot Alles, was man aus Stoff herstellen kann - vom kompletten Zwei- oder Dreiteiler über einen schicken Mantel bis hin zu Stoffhosen oder Hemden. Auch Frauenmode wird angeboten.

Zeitplan Mindestens drei Monate vor der Hochzeit oder dem Event. Damit für Beratung, Produktion und Anprobe genug Zeit bleibt.

Wer kann mitkommen? Bei den Terminen (Beratung, Anprobe, Abholung) sind nicht nur der Bräutigam oder der Kunde, sondern auch Trauzeuge, Familienangehörige und Freunde willkommen.