Nürtingen: Nach Messerangriff in Studentenwohnheim – 19-Jähriger in Haft

Ein 19-jähriger Mann sitzt seit Sonntag (06.11.) wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Nürtingen in Haft. Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, in der Nacht zum Samstag in einem Studentenwohnheim drei junge Männer mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Tatverdächtige im Laufe des Sonntags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Nürtingen einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter ordnete gegen den 19-Jährigen die Untersuchungshaft an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Drei Schwerverletzte nach Messerangriff

Am frühen Samstag war es in einem Studentenwohnheim im Schelmenwasen zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem 19-Jährigen und drei Bewohnern im Alter von 22, 26 und 19 Jahren. Anschließend kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei soll der 19-Jährige mit einem Messer auf die drei Bewohner eingestochen haben.

Nach der Tat flüchtete der 19-Jährige in Begleitung eines 22-jährigen Bekannten. Zeugen verfolgten ihn jedoch und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die schwer verletzten Opfer mussten in eine Klinik eingeliefert werden. Bei einem der Opfer, dem 19-Jährigen, bestand nach Angaben der Polizei am Samstag Lebensgefahr. Auf Nachfrage teilte uns ein Polizeisprecher mit, dass das Opfer sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr befindet (Stand: Sonntag, 06.11., 13.11 Uhr).

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Ablauf der Tat und zu den Hintergründen weiterhin an.