Nach Ausschreitungen in Stuttgart: Polizei richtet Hinweistelefon ein

Die Polizei hat im Zusammenhang mit den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt in der Nacht zum Sonntag (21.06.) ein Hinweistelefon eingerichtet. Das teilte das Polizeipräsidium Stuttgart am Mittwoch mit. Das Telefon ist unter der Nummer 0800 503 503 533 erreichbar. "Hier können Bürger Hinweise bezüglich Tatverdächtigen oder beobachteter mutmaßlicher Straftaten abgeben und die Polizei bei ihren Ermittlungen tatkräftig unterstützen", so die Polizei. In der Nacht zum vergangenen Sonntag waren Hunderte Menschen durch die Einkaufsstraße Stuttgarts gezogen, sie hatten Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an der Randale beteiligt.