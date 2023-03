Nach Messer-Attacke in Esslingen: Tatverdächtiger in Psychiatrie eingewiesen

Der 44-jährige Tatverdächtige im Fall einer Messer-Attacke in Esslingen ist am Donnerstag (16.03.) in ein Zentrum für Psychiatrie eingewiesen worden. Eine Haftrichterin hatte am Amtsgericht Stuttgart zuvor Haftbefehl erlassen. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor.

Polizei: Tatverdächtiger ist "psychisch auffällig"

Dem Mann wird zur Last gelegt, am Mittwoch (15.03.) in Esslingen unvermittelt mit einem Messer auf eine 66-Jährige eingestochen zu haben. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Die genauen Hintergründe der Tat sind weiter unklar. In der aktuellen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft wird der 44-jährige Deutsche als "psychisch auffällig" beschrieben. Die Ermittlungen dauern an.