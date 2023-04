Nach Notarzt-Einsatz in Stuttgart: Folgeabweichungen im S-Bahn-Verkehr

Wegen eines Notarzteinsatzes in einer S-Bahn im Hauptbahnhof in Stuttgart (tief) ist es am Donnerstagmorgen (13.04.) gegen 9.32 Uhr zu Folgeabweichungen im innerstädtischen S-Bahn-Verkehr gekommen. Das teilte die S-Bahn Stuttgart auf ihrem Twitter-Kanal mit.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war der Rettungsdienst im Einsatz, weil eine Person in der S-Bahn gestürzt war. Die S-Bahn Stuttgart hat die Fahrgäste daher gebeten, Fahrten vor Reisenantritt zu prüfen.