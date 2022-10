Nach Schusswechsel in Esslingen: Polizei nimmt 21-jährigen Tatverdächtigen fest

Nach einer Auseinandersetzung mit einem Schusswechsel unter mehreren jungen Männern in Esslingen-Mettingen hat die Polizei einen 21-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Gegen den 21-Jährigen, der sich bereits seit Samstag (01.10.) in Untersuchungshaft befindet, wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Am Abend des 5. September war es in Esslingen-Mettingen gegen 22.45 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Gruppen junger Männer gekommen. Dabei waren auch Schüsse abgegeben worden. Die damals an der Auseinandersetzung beteiligten Personen waren in verschiedene Richtungen geflüchtet. Nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei war keiner der Beteiligten verletzt worden. Eine sofort eingeleitete Fahndung war zunächst negativ verlaufen.

Tatverdächtiger ist polizeilich wegen Gewaltdelikten bekannten

Unmittelbar nach dem Vorfall richtete die Kriminalpolizeidirektion Esslingen eine zwölfköpfige Ermittlungsgruppe ein, um die Tatverdächtigen und weitere Beteiligte zu identifizieren. Die Ermittlungen führten auf die Spur des polizeilich bereits unter anderem wegen Gewaltdelikten bekannten 21-Jährigen aus Stuttgart. Am fraglichen Abend soll er mehrere Schüsse auf seine Kontrahenten abgegeben haben.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl und einen Durchsuchungsbeschluss gegen den Beschuldigten erwirkt hatte, nahmen Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz den 21-Jährigen am vergangenen Freitag (30.09.) an seiner Arbeitsstelle fest.

Ermittler finden bei Durchsuchung erlaubnispflichtige Schusswaffen

Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen in seiner Wohnung fanden und beschlagnahmten die Ermittler unter anderem drei erlaubnispflichtige Schusswaffen. Weitere kriminaltechnische Untersuchungen sollen Aufschluss darüber geben, ob sich darunter auch die mögliche Tatwaffe befindet.

Der 21-Jährige, der die serbisch-montenegrinische und deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wurde am Samstag einem Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt. Der Richter ordnete Untersuchungshaft an.